Regarder des films de Noël, c'est bon pour la santé !

Pourquoi aimons-nous autant se mettre confortablement dans notre canapé enroulé dans un plaid pour regarder les films de Noël ? Peut-être parce que ces films ont un impact sur notre santé.

Les histoires un peu cucul qu’on aime ou qu’on aime pas, difficile de passer à côté en cette période de fin d’année. "Le Grinch", "Maman j’ai raté l’avion", "Love actually",…Des films devenus cultes et qu’on aime revoir chaque année mais pourquoi ?

D’après la psychothérapeute Dr Jo Gee, regarder des films de Noël peut nous rendre heureux, ces films ont en effet un impact positif sur notre cerveau.

Des études montrent que l’ocytocine, notre" hormone du câlin", est déclenchée lorsque nous regardons des films réconfortants, et que cette augmentation peut même être mesurée dans le sang. Ces hormones ne nous font pas seulement nous sentir bien, mais peuvent également diminuer le stress et la tension, nous amenant à nous sentir en meilleure santé et renforcer l’immunité.