Recycler les couches bébé jetables au lieu de les brûler, c’est le défi de la start-up belge Woosh

Cette start-up gantoise, créée en janvier 2020 a pour projet, d’ici 2024, de livrer et collecter les couches jetables de 1000 crèches. Elle s’est associée pour cela au groupe Ontex qui collabore avec des sociétés pour faciliter le recyclage des couches.

Eviter 31,8 millions de kilos d’émissions annuelles de CO2. Au cours des deux premières années de sa vie, un bébé utilise en moyenne 6.000 couches jetables. Elles représentent des déchets sanitaires qui, jusqu’à présent étaient brûlés avec les lingettes et mouchoirs en papier (34 kgs par an et par habitant). Le recyclage des couches est possible, mais il nécessite de séparer les différentes matières que l’on peut valoriser, sauf les polymères que l’on ne peut actuellement pas traiter.

Organiser la collecte. La start-up Woosh s’est donc associée avec Little Big Change qui fabrique des couches à l’impact écologique réduit. Selon elle, ses usines utilisent une énergie 100% verte, les couches sont composées d’un voile intérieur contenant 0% de plastique à base de pétrole, le processus de production est neutre en carbone, et la pulpe de cellulose de la couche est certifiée FSC. " Les consommateurs, les communes, les producteurs, les recycleurs, les gouvernements… Tous détiennent les pièces du puzzle du recyclage et, dans un contexte d’ambition et de collaboration, le recyclage des couches deviendra bientôt une réalité en Belgique, " nous dit Joël Santos, directeur de Little Big Change.

Et concrètement ? Woosh offrira, dès le 1er avril, un service de livraison et de collecte hebdomadaire de couches dans les crèches belges à Gand, Bruges et Malines et, dans les mois à venir, à Bruxelles et dans d’autres villes belges. L’ambition est d’ensuite s’étendre à d’autres pays européens dans les années à venir. Little Big Change offre déjà un service d’abonnement de couches.