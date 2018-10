Recettes de Candice: Poulet au cacao, à la baguette ou Paprikarche !

Trois idées autour du poulet pour changer des classiques !

Poulet à la baguette

1 poulet de 1,5 à 1,8 kg

4 gousses d’ail

1/4 de baguette

3 oignons moyens

3 échalotes

Thym, laurier

Sel, poivre

Beurre

Pour la sauce aux échalotes :

5 échalotes

Un peu de bouillon de volaille

Beurre

Pelez et hachez les gousses d’ail. Frottez-en soigneusement la baguette bien croustillante et donc bien fraîche, sur toutes les faces.

Enduisez copieusement la baguette de beurre sur tout son pourtour.

Introduisez-la dans le poulet avec le thym, le laurier, les oignons et les échalotes hachés, sel et poivre.

Recousez l’orifice du poulet.

Salez et poivrez l’extérieur.

Parsemez en surface 50 g de beurre.

Mettez au four préchauffé à 210°.

Laissez rôtir en arrosant souvent.

Quand le poulet bien doré est cuit, servez-le avec des pommes allumettes ou des pommes soufflées, et une sauce aux échalotes.

Pour cette sauce, faites dorer les échalotes dans une noix de beurre, mouillez avec un peu de bouillon salé et poivré et laissez réduire.

Montez la réduction au beurre ajouté par petits morceaux en fouettant.

La baguette imbibée, parfumée à l’ail, coupée en autant de morceaux qu’il y a de convives, est délicieuse.

Poulet au cacao

1 poulet, 2 tomates, 2 oignons, 100 g de raisins secs de Smyrne, 100 g de cacao non sucré, 1 c à soupe d'amandes en poudre, 6 c à soupe de saindoux ou d'huile, sel, poivre, cannelle, grains de coriandre, anis en poudre, bouillon de viande.

Huiler le poulet, saler, poivrer, le faire cuire à four chaud. Sauce: faire chauffer 3 c à soupe d'huile, y mettre à fondre les oignons et les gousses d'ail finement hachés, ajouter les tomates pelées, épépinées, concassées. Laisser revenir. Délayer les amandes en poudre avec un peu de bouillon pour avoir une pâte semi-liquide, versez-la dans la sauce. Procédez de même avec le cacao. Ajouter les raisins, parfumer avec une pincée de chaque aromate. Saler, poivrer. Si la sauce paraît trop épaisse ajouter un peu de bouillon. Faire mijoter doucement. Lorsque le poulet est cuit, napper avec la sauce et servez le reste en saucière.

Paprikache de poulet

1 poulet en morceaux

4 oignons

2 poivrons verts

4 tomates

50 gr de saindoux

1 gousse d'ail

1 verre de vin blanc sec

1/2 litre de bouillon de volaille

1 c à soupe de paprika

1 c à café de cumin

1 demi-dl de crème

Sel, poivre du moulin

Faire blondir les oignons hachés dans le saindoux et puis faites-y dorer les morceaux de poulet. Ajoutez les poivrons en lanières et les tomates pelées, épépinées et concassées ainsi que l'ail écrasé. Arrosez de vin blanc et laissez évaporer quelques minutes.

Versez le bouillon chaud dans lequel vous aurez délayé le paprika.

Ajoutez le cumin, le sel et le poivre.

Mélangez et faites cuire 30 minutes sur feu doux.

Ajoutez la crème et cuire encore 10 minutes.