Recettes de Candice: le potiron version salée

Faites le plein de recettes gourmandes et de saison avec le potiron version salée !

Soupe potiron-châtaignes aux scampis et chorizo de Candice

1 morceau de potiron ou 1 potimarron ou 1 butternut épluché + 1 paquet de châtaignes cuites sous-vide + 2 oignons rouges + 3 gousses d'ail + 1L de bouillon + 100ml de crème fraîche liquide + 15 scampis + 1/2 chorizo + persil plat (facultatif) + sel et poivre du moulin + huile d'olive.

Dans une cocotte, faire revenir 2 gousses et les oignons.

Ajouter le potiron en cubes. Ajouter le bouillon. Laisser cuire 20 min.

Ajouter les châtaignes. Cuire 3 min. Mixer. Crémer. Assaisonner.

Pendant ce temps, faire la poêlée de scampis. Faire revenir le chorizo en petits morceaux dans une poêle. Ajouter l'ail. Ajouter les scampis.

Servir la soupe brûlante avec une belle cuiller de scampis/chorizo.

Quiche au potiron

1 pâte brisée ou feuilletée du commerce

70 g de lardons fumés

4 œufs

500 g de potiron cuit et réduit en purée

60 g de parmesan râpé

250 ml de crème fraîche

Sel, poivre

Faites revenir les lardons fumés. Mélangez-les avec la purée de potiron, les oeufs entiers battus, la crème fraîche et le fromage râpé. Assaisonnez. Déroulez la pâte et disposez-la dans un moule. Remplissez le fond de tarte du mélange. Enfournez 40 min à 180° (th. 6).

Tarte salée à la courge butternut, oignons caramélisés au miel et chèvre

Pour la pâte au parmesan :

200g de farine + 50g de parmesan râpé + une pincée de poivre + 125g de beurre demi-sel froid + 1 œuf.

Pour la garniture :

1 petite courge butternut

2 oignons

1 c. à c. de miel

15g de beurre

2 gros œufs

100ml de crème fraîche

150 g de fromage de chèvre

Poivre du moulin

Huile d’olive

Laissez cuire la courge entière dans de l’eau bouillante pendant 25 min. Quand elle est cuite, sortez-la et laissez refroidir.

Faites la pâte :

Versez la farine dans le bol du robot avec le parmesan, le poivre et le beurre en petits dés. Mélangez à petite vitesse.

Dès que le mélange ressemble à des miettes, ajoutez l'œuf par l'orifice du couvercle.

Arrêtez l'appareil dès que la pâte forme une boule. Laissez reposer au moins une heure au réfrigérateur.

Etalez la pâte et foncez-en un moule à tarte. Piquez le fond avec une fourchette.

Enfournez à blanc à 180° pour environ 15 min. Quand elle est précuite, sortez-la et laissez-la refroidir.

Préparez la garniture :

Emincez les oignons et faites-les revenir dans un mélange de beurre et d’huile d’olive, ajoutez le miel et poivrez. Laissez caraméliser 10 min.

Passez la chair de la courge au mixer. Poivrez abondamment.



Dans un autre bol, mélangez les œufs, la crème, le fromage de chèvre et réduisez le tout en purée. Ajoutez ensuite la purée de courge et mélangez jusqu'à obtention d'une purée lisse et homogène.



Déposez les oignons caramélisés sur le fond de tarte et versez la garniture par-dessus. Lissez la surface.



Enfournez la tarte durant environ 40 minutes (toujours à 180°), ou jusqu'à ce que la surface soit prise et commence légèrement à craqueler.



Retirer ensuite du four et laisser refroidir un peu. Déguster chaud ou tiède, au goût.