Recettes de Candice: Accompagnements gibiers

Une poignée d'idées pour accompagner vos gibiers en cette saison !

Beignet de rave

½ céleri-rave

Le jus d’1/2 citron

200 g de farine

2 œufs

2 dl de gueuze

1 pincée de sel

Huile d’arachide

faites cuire le céleri-rave à l’eau bouillante citronnée et salée pendant 15 min. Préparez la pâte : séparez les jaunes des blancs d’œufs. Mélangez la farine, le sel, la gueuze et les jaunes d’œufs. Incorporez ensuite délicatement les blancs en neige. Trempez le céleri-rave coupé en morceaux dans la pâte et faites frire dans l’huile chaude.

Chutney poivron-orange aux raisins secs

3 poivrons de différentes couleurs + 2 grosses oranges pelées, en quartiers + 50 g de sucre + 20 g de cassonade + 10 g de raisins secs + 10 g de gingembre haché + 8 graines de coriandre + 1 c. à c. de graines de moutarde + 60 cl de vinaigre d’alcool blanc + Huile d’olive

Pelez les poivrons, coupez-les en deux, enlevez les graines et découpez la chair en petits dés de 0,5 cm. Pelez les oranges à vif. Découpez-les en quartiers. Faites revenir les dés de poivrons dans de l’huile d’olive. Ajoutez les quartiers d’oranges, le jus, le vinaigre d’alcool blanc, le sucre cristallisé, la cassonade, les raisins secs, le gingembre frais, les grains de coriandre et les graines de moutarde. Laissez compoter pendant 20 min.

Navets glacés au miel

Faites cuire des mini-navets dans du fond de volaille. Une fois le jus réduit et les navets cuits à cœur, ajoutez 2 c. à s. de miel et laissez doucement caraméliser. Assaisonnez. > peut se faire à l’avance et être conservé au réfrigérateur.

Gratin de rutabagas

Epluchez 1 kg de rutabagas. Coupez-les en tranches fines et faites-les cuire à couvert à l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’elles soient tendres (env. 25 min.). Réservez le jus de cuisson et écrasez les légumes en purée. Préchauffez le four à 180° (th. 6). Mélangez la purée à 400ml de crème, 1 grosse c. à s. de farine, 100ml de sirop d’érable, ½ c. à c. de muscade, ½ c. à c. de poivre, 2 c. à c. de gingembre frais grossièrement haché et une quantité suffisante de jus de cuisson pour que la consistance soit assez liquide. Attendez que le mélange refroidisse un peu avant d’y ajouter 1 œuf. Mélangez. Versez dans un plat beurré allant au four. Saupoudrez de chapelure et ajoutez quelques noix de beurre. Enfournez 1h.

Oignons caramélisés au balsamique et à la mandarine

Faites revenir 400g d’oignons grelots surgelés dégelés dans un fond d’huile d’olive. Ajoutez 2 c. à s. de vinaigre balsamique, 2 c. à c. de cassonade et le jus d’1 mandarine. Poursuivez la cuisson 10 min. jusqu’à ce qu’ils soient bien caramélisés.