Recette de Candice : Poulet au curcuma et au gingembre

Facile à faire, ce plat vous permet de bénéficier de tous les bienfaits du curcuma.

Poulet au curcuma et au gingembre

4 à 6 cuisses de poulet

4 tomates

2 gousses d'ail

1 oignon émincé finement

100 ml d'eau

1 morceau de 2,5 cm de gingembre frais

1 c. à c. de curcuma

1 branche de thym

Huile d’arachide

Sel et poivre du moulin

Faites revenir les cuisses dans de l’huile d’arachide préalablement chauffée dans la poêle. Quand elles sont dorées, ajoutez l’oignon et laissez cuire jusqu’à ce qu’il devienne transparent. Ecrasez l’ail et le gingembre ensemble au mortier. Ajoutez-les au poulet, ainsi que la branche de thym et le curcuma. Assaisonnez. Mélangez et laissez prendre 1 min. Ajoutez les tomates coupées en dés. Couvrez et laissez mijoter 10 min. A mi-cuisson, ajoutez le ½ verre d’eau et mélangez. Servez avec du riz blanc.