Recette de Candice: Marinades !

Quelques idées de marinades pour vos viandes !

Le jus de 2 citrons verts et de 1 citron jaune, 4 c. à s. de sauce soja, 7 branches de feuilles de menthe coupées en petits morceaux, 2 gousses d'ail hachées et pelées, 4 c. à s. de vin rouge, 3 c. à s. d'huile d'olive

Le jus de 2 oranges et de 1 citron, 1 c. à c. de romarin, 1 c. à c. de thym, 1 c. à c. d'origan, 1 c. à c. d'huile d'olive, 1 gousse d'ail émincée, sel et poivre

1 morceau de gingembre de 2 cm, pelé et hachée, 2 gousses d'ail hachées, 5 c. à s. de vinaigre de Xérès, 3 c. à s. de sauce soja, poivre

1 oignon coupé en petits morceaux, 1 gousse d'ail hachée, le jus de 1 citron, 3 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. à c. de cumin en poudre, 1 c. à c. de coriandre en poudre, 1/2 c. à c. de gingembre en poudre, sel et poivre

2 c. à s. de miel, 2 gousses d'ail hachées, 1/2 c. à c. de cardamome, 1/2 c. à c. de thym, 2 c. à s. d'huile d'olive, sel et poivre

1 bouquet de thym frais, le jus de 2 oranges et de 1 citron, 1 c. à c. de sucre roux, 2 c. à s. d'huile d'olive, sel et poivre