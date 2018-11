Recette de Candice: Frangipane légère sans abricots

On réduit les oeufs pour plus de légèreté !

Frangipane légère sans abricots

1 pâte sablée

2 œufs

125g de beurre

125g de sucre

125g de poudre d’amandes

40g de farine

Pour le glaçage :

2 c. à s. d’eau chaude

40g de sucre impalpable

Préchauffez le four à 200° (th. 6-7).

Découpez des cercles à l’emporte-pièce dans votre pâte sablée et abaissez-les dans des moules beurrés et farinés. Piquez le fond à l’aide d’une fourchette. Recouvrez-les d’un morceaux de papier sulfurisé et d’un poids et enfournez 5 min.

Fouettez au batteur électrique le beurre avec le sucre jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Ajoutez les œufs, la poudre d’amandes et la farine. Fouettez.

Garnissez les tartelettes tiédies ou refroidies de votre crème d’amandes et enfournez en réduisant immédiatement la température à 180° (th. 6).

Une fois les frangipanes refroidies, faites le glaçage. Mélangez l’eau chaude et le sucre glace et versez ce glaçage sur chaque tartelettes. Laisser figer.