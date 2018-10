Recette de Candice: Agneau aux pâtes grecques

Rien de plus simple que l'orzo !

Agneau aux pâtes grecques

Pour 4 à 6 personnes

Préparation : 20 min. – Cuisson : 50 min.

1 kg de viande de bœuf ou d’agneau, selon votre préférence, coupée en gros cubes

300 g de pâtes grecques

3 gros oignons

3 tomates pelées et épépinées

3 c. à s. d’un mélange de persil et de persil plat à part égale

Huile d’olive

Sel et poivre du moulin

Passez la viande sous l’eau du robinet. Placez-la dans une cocotte et laissez l’eau s’évaporer 1 min. à feu doux. Versez 4 c. à s. d’huile d’olive dans la cocotte et faites revenir la viande à feu vif sur toutes ses faces. Baissez le feu. Pelez et coupez les oignons en touts petits dés. Ajoutez-le à la viande. Laissez cuire 3 min. Râpez les tomates et conservez leur jus. Incorporez-les à la cocotte, ainsi que le persil. Assaisonnez. Augmentez le feu et laissez cuire 4 min. Ajoutez ensuite de l’eau ou du bouillon à hauteur de la viande (1 cm en plus !). Prolongez la cuisson jusqu’à ce que la viande soit presque cuite. Pendant ce temps, huilez un plat pour le four (2 à 3 c. à s. d’huile). Ajoutez les pâtes grecques et mélangez intimement afin que l’huile les imbibe. A l’écumoire, prélevez les morceaux de viande de la cocotte et déposez-les sur les pâtes. Versez ensuite l’entièreté du liquide de cuisson dans la plat. Enfournez 25 à 30 min. à 250° (th. 9). Dès que le jus est absorbé, c’est cuit !

Le truc en + : au moment où vous mélangez les pâtes crues à l’huile d’olive, rien ne vous empêche d’ajouter un peu de parmesan.