Réaliser ses rêves, c'est possible

Il suffit d’un simple déclic pour vivre la vie de vos rêves...C’est en tout cas la conviction d’André Roberti, coach d’action. Il a crée sa méthode d’accompagnement dans la mise en place de ses objectifs personnels.

"Il faut utiliser trucs et astuces pour tenter de vivre ses rêves".

En partant de son parcours, André propose un programme intitulé " Hypersensible et hyper heureux ". Pour lui,"quand on est au bon endroit dans sa vie, dans son job ou dans couple, alors, on est bien. Et quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres".

Mais comment atteindre ses rêves ? Selon André Roberti, il suffit d’un changement d’état d’esprit et d’un déclic. Pour lui, il faut être plus humble pour permettre un vrai lâcher-prise.

La philosophie d'André Roberti? 1/99, "Cela part de la loi de Pareto qui dit que les 20% d’actions que l’on fait rapportent 80% de résultats. L’idée, c’est de se concentrer sur le peu qui rapporte le plus et de toujours affiner jusqu’à arriver à 1% qui rapporte 99% des résultats."

André Roberti donne deux conseils pour essayer de vivre de ses rêves: L'amour de soi et passer à l'action. Une voix nous guide...

