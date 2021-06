Rassurer les enfants qui entrent au bloc opératoire avec un jeu vidéo au CHR de Liège.

Entrer à l’hôpital pour s’y faire opérer peut être une expérience stressante et anxiogène pour les enfants. Ils sont près de 3.600, à passer par les salles du bloc opératoire du CHR de Liège. Pour rendre cette réalité plus supportable, L’hôpital du CHR qui se soucie de leur confort et de leur bien-être leur propose une tablette avec un jeu vidéo.