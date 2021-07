Rappelez-vous de ces titres sur lesquels on a bougé tout l’été !

Qui dit soleil… dit sortie du tube de l’été. Vous voyez ? Celui qui nous emmènera sur les pistes de danse et qui animera nos soirées entre amis ! Une tradition qui date depuis plus de 50 ans…

Un été sans musique ? Impossible ! Des notes qui se répètent, une mélodie entraînante et des paroles venues (souvent) d’ailleurs, voilà la recette d’un tube de l’été réussi. Plusieurs chanteurs l’ont bien compris et même si on les a aimés, adorés ou encore détestés, ce qu’on peut dire c’est qu’ils nous ont tous marqués !