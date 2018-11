Ramassez les feuilles dans le jardin, une obligation?

A la chute des feuilles, chaque année, les ménages belges déploient des efforts considérables et se débarrassent de centaines de kilos de déchets de jardin au parc à conteneurs du coin. Arrêtez tout! On a un truc pour vous et vos parterres...

Pour garder la circulation l'arbre va se débarrasser des feuilles pour diminuer l'énergie dépensée, l'arbre coupe le réseau de veines qui le relie à la feuille, à l'endroit où la tige rencontre la branche. Résultat : elles n'ont plus d'énergie, meurent et tombent.

Les arbres ont-ils trop chaud en automne? Non, pas du tout, au contraire. La chute des températures impacte sur la plupart des arbres et donc sur leurs feuilles.

Mauvais pour votre pelouse ?

Comme l'explique Dominique de Witte, gérant de la Pépinière Le Try à Ottignies-Louvain-la-Neuve attention s'il y a trop de feuilles sur votre pelouse : " Vous devez ramassez les feuilles principalement sur les pelouses [...] parce que les pelouses doivent pouvoir continuer à faire de la photosynthèse pendant tout l'hiver, donc si vous laissez les feuilles, ça va poser un problème à l'herbe qui se trouvera en dessous des feuilles. [...] L'herbe risque de devenir jaune, ou risque même de pourrir. Et il faut aussi ramasser les feuilles sur les trottoirs parce que lorsque les feuilles vont commencer à se décomposer, ça va glisser. "

Mais, c'est une bonne nouvelle pour vos parterres, : " La nature, elle fait des choses formidables. Elle gaspille beaucoup, mais elle recycle énormément. Donc, toutes ces feuilles qui tombent maintenant en automne [...] vont être recyclées par la nature, elles vont se décomposer pour pouvoir nourrir les plantes par la suite. Ne jeter surtout pas vos feuilles au parc à conteneurs, et mettez-les dans vos parterres."

Pour le gérant de la Pépinière Le Try, c'est un engrais naturel à utiliser sans modération : " Ça va faire trois choses. Premièrement, ça va se décomposer tout doucement et ainsi nourrir vos parterres. Deuxièmement, ça va protéger vos plantes vivaces qui se trouvent en dessous. Elles seront moins sensibles au froid, Et enfin, ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser au printemps, avant que votre plante vivace ou votre arbuste ne puissent repousser. [...] C'est aussi bon pour les parterres avec des copeaux de bois. Au printemps, il suffira de passer un petit coup de râteau. [...] Vous pouvez mettre une grosse couche sans soucis, et même aller jusqu'à 10-20 cm ! Il y a un petit truc, quand vous avez fini de mettre vos feuilles, vous les arroser abondamment, elles vont se coller les unes autres, et elle ne vont pas s'envoler, tout simplement. "

Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire...