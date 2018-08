Ramasser des coquillages à la plage ? Attention, ça risque de vous coûter cher...

Thierry Backeljau, chercheur à l'Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique : "Ce qu'il se passe, c'est qu'on peut continuer à ramasser des coquillages mais uniquement ceux qui sont morts c'est-à-dire vides. Le problème est qu'apparemment, des gens commencent à collecter des coquillages vivants, sur les brise-lames par exemple, pour la consommation et ça, c'est interdit! Et c'est aussi dangereux! Donc certaines personnes ramassent des patelles par exemple mais pourtant, il est déconseillé d'en manger à la Côte belge car le risque de contamination est trop élevé."

À Ostende, comme à d'autres endroits à la Côte belge, les enfants et promeneurs s'en donnent à coeur joie quand il s'agit de ramasser des coquillages et autres gastéropodes. Sauf que certains coquillages ne peuvent être collectés. Les autorités d'Ostende ont donc désormais établi des amendes qui peuvent s'élever jusqu'à 250€ en cas de grosse fraude.

Le quotidien néerlandophone De Standaard met en garde ce matin : si vous allez à la Côte belge, évitez de ramassez des moules et coquillages accrochés aux brise-lames... C'est en effet interdit et l'amende, sans jeu de mots aucun, est très salée !

Protéger la nature...

Une interdiction pour une question de santé mais également dans un souci de protection de la nature comme l'explique notre expert : "Notre Côte est déjà fort impactée par toutes les pressions humaines donc il est clair qu'il faut essayer de garder la nature le plus possible en son état naturel. Et il ne faut pas commencer à casser les coquilles car cela va détruire les différentes populations et c’est évidemment une perte dans notre bio-diversité. Et puis, comme je l'ai dit, il y a le risque médical si on consomme ces coquilles dans les restaurants."