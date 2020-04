Quoi de neuf fête l'anniversaire de vos proches confinés !

Pas de chance, l'anniversaire de votre frère, de votre belle maman, de votre collègue préféré(e), de votre facteur ou même de votre chien tombe durant cette période de confinement ?

Redonnez-lui le sourire... en célébrant ce jour spécial avec Michaël et François sur VivaCité ! Chaque jour, l'équipe de Quoi de neuf appelle à l'antenne une personne dont c'est l'anniversaire pour qu'elle fasse le plein de bonnes ondes... et reparte avec un cadeau !

A gagner : des jeux offerts par les magasins Fox et cie et des repas d'anniversaire offerts par Les tartes de Françoise, mais aussi des goodies VivaCité et d’autres surprises…

Inscrivez vos proches dès maintenant en remplissant le formulaire ci-dessous. Quoi de neuf vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 16h à 18h sur VivaCité.