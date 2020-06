Quels sont les objets les plus insolites oubliés dans les trains ?

Une personne a oublié un sac rempli d’or ! Mais ce n’est pas le seul. Ca vous arrive aussi d’être distrait à ce point ?

En automne dernier, une personne a oublié un sac dans un train en Suisse. Jusque là, c’est quelque chose qui peut nous arriver à tous. Sauf que dans ce sac, il y avait 3 kilos d’or, soit une valeur d’environ 170 000 euros !

C’est vraiment pas de chance !

Le distrait en question n’est toujours pas venu chercher son bien, c’est pourquoi les autorités ont lancé un appel.

Le propriétaire peut venir le récupérer auprès du tribunal de Lucerne. Il a 5 ans pour le faire.

Autres objets de valeurs oubliés

On penserait qu’en transportant un sac avec une telle valeur, on ferait d’autant plus attention… Eh bien, non.

La preuve, c’est déjà arrivé à d’autres reprises que des personnes oublient des objets de valeur dans le train.

Comme en 2016, quand une violoniste a égaré son rarissime Stradivarius d’une valeur de 2,4 millions d’euros dans un train allemand.

L’année dernière, toujours en Allemagne, un homme est sorti du train en y laissant un vase fabriqué par Picasso.

Et en 2014, un collectionneur avait oublié des oeuvres d’art chinoises datant du XIIIe siècle, le tout pour la modique somme de plus d’un million d’euros.

Objets les plus insolites

Dans la catégorie “objets improbables retrouvés dans les trains”, on retrouve de nombreux fauteuils roulants et déambulateurs.

Il arrive aussi que des skis et des patins à glace soient égarés.

Des instruments de musique sont aussi régulièrement laissés dans les trains.

On a également déjà retrouvé une urne funéraire, un cormoran empaillé, des canetons et des tortues (vivants) ou encore une valise remplie de caleçons.

Objets les plus souvent égarés

Parmi les objets les plus souvent oubliés dans les trains, selon un sondage en France, on retrouve forcément les sacs et les valises (22%), les appareils électroniques (14,7%) ou encore les chaussures et les vêtements (12,2%). Viennent ensuite les portefeuilles et les documents administratifs (pièces d’identité, papiers professionnels).

De nombreux parapluies sont également égarés en fonction des régions.

En moyenne, en France, ce sont près de 250 000 objets qui sont retrouvés dans les trains et seulement un tiers d’entre eux sont récupérés par leur propriétaire.

En Belgique, cette moyenne tourne autour de 40 000.

Si vous voulez récupérer un bien oublié, il faudra débourser environ 5€, pour les frais administratifs.

Être distrait, ça a un coût.