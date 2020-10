Quelle position adopter pour passer une bonne nuit ?

Nous avons tous une position favorite pour dormir : sur le dos, sur le ventre ou sur le côté. Si l’on en croit une étude turque, dormir sur le flanc gauche favoriserait les cauchemars. En revanche, dormir sur le côté droit procurerait un sentiment de soulagement et de sécurité. Afin de pouvoir réaliser cette étude très sérieuse, 45 hommes et 18 femmes de 5 groupes d’âges différents ont été invitées à rejoindre un laboratoire et y dormir 4 nuits consécutives.