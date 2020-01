Que signifie parler comme un bébé quand on est amoureux ?

Certains d’entre nous ont pris l’habitude de parler comme des enfants quand ils sont en couple avec des " je veux un câlin ", " tu m’donnes un bisou ? ". Ce genre de comportement se fait le plus souvent sur le ton de la rigolade mais quand il s’agit de sujet plus sérieux comme la sexualité par exemple, chacun reprend ses intonations normales et heureusement ! Est-ce normale de se comporter comme un enfant ? La réponse est OUI !

Ce retour à la toute première enfance est bien naturel.

Le couple est le seul espace où chacun peut s’exprimer, se comporter librement, accepter ses émotions. Cette liberté est même nécessaire à l’épanouissement de la sensibilité, des sentiments et des pulsions. En dehors du couple, on est un adulte : on travaille, on achète un appartement, on mène une vie sociale… Il s’agit de deux mondes bien différents.

Cette manière de parler, c’est " une façon d’établir de l’amour, des liens, de l’affection et un sentiment de sécurité. Il en va de même lorsqu’il s’agit de partenariats romantiques entre adultes. Parler ainsi est inné et universel pour tous les humains

Antonia Hall, psychologue spécialisée dans les relations, explique que ce baby talk traduit la proximité entre les amoureux. Le baby talk est donc quelque chose de positif puisqu’il permet une intimité et une complicité entre les amoureux. Cette façon de s’adresser à l’autre est saine du moment qu’elle ne constitue pas l’unique moyen de communication et d’expression du couple.