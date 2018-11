Quand Marguerite va à la traite quand elle veut !

Une robotisation bonne pour tout le monde?

Il est vrai que la robotisation n’est pas toujours bien perçue. Mais dans ce cas-ci, le producteur explique que ça facilite la vie de tout le monde, et surtout que c’est meilleur pour ses vaches.

Eddy Pussemier est éleveur laitier à la ferme du Château à Bois-Seigneur Isaac dans le Brabant Wallon et il a opté pour ce type de robot il y a un peu plus d’un an : "Nous sommes trois sur l'exploitation, et les heures que l'on passait à la traite nous pouvons les consacrer à autre chose. [...] Moi, je suis plus dans le troupeau, donc on suit mieux nos vaches, on s'en occupe mieux. Avant, on était pris par la traite, matin et soir, et puis il fallait courir pour faire le reste. Maintenant, on peut mieux s'occuper de nos animaux."