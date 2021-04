Quand des œuvres d’art remplacent les panneaux publicitaires

Une cinquantaine de panneaux vont donc accueillir des œuvres de Cézanne, Renoir, Klimt, Van Gogh ou encore Botticelli. Elles ont été choisies par le conservateur du musée de la ville.

Le maire explique à "20 minutes" : " Certaines me plaisent énormément comme Le Baiser, de Klimt, ou Le déjeuner des canotiers, de Renoir. Ils montrent des scènes qui n’existent plus aujourd’hui car on n’a plus le droit de les reproduire. Ça apporte du baume au cœur et c’est le but dans cette période ".