Qu’est-ce que votre écriture dit de vous ?

La manière dont vous écrivez révèle plein de choses sur votre personnalité. Ça s’appelle la graphologie : l’analyse de l’écriture ou comment définir les caractéristiques psychologiques d’une personne en fonction de sa manière d’écrire. Ça passe par la forme des lettres, l’inclinaison, la taille de l’écriture, etc.

On passe en revue quelques caractéristiques de l’écriture qui peuvent vous donner des pistes pour mieux comprendre votre personnalité.

Grande écriture

Si vous avez tendance à écrire avec de grandes lettres, ça montre un besoin de s’affirmer, de prendre de la place.

Petite écriture

Ça montre plutôt quelqu’un qui ne pense pas trop à lui (à elle), qui observe plus qu’il n’agit, qui réfléchit beaucoup, qui est minutieux, intellectuel, qui a parfois même une estime de soi sous-évaluée. C’est un caractère généralement à l’opposé des grandes écritures.

Écriture arrondie

Si vous écrivez avec des formes arrondies, cela veut dire que vous êtes quelqu’un d’affectueux. L’écriture arrondie est plus accueillante, mais elle signifie aussi charme, séduction, douceur, générosité. Elle est souvent attribuée aux femmes. Sachez aussi que la forme des lettres est la partie la plus consciente de l’écriture parce qu’elle est influencée par notre vécu. On y déterminera l’originalité et l’esprit d’indépendance de la personne.

Écriture en guirlande

Une de ses caractéristiques : des " m " et des " n " qui ressemblent à des " u ". Elle décrit les gens qui sont à l’écoute et qui s’adaptent facilement. Elle montre aussi que vous vous êtes affranchi des modèles appris à l’école.

La liaison entre les mots et les lettres

La liaison = le lien. Si vous écrivez de manière reliée, cela signifie que vous avez besoin de lier les choses entre elles ou que vous avez besoin de liens avec les autres.

La taille des lettres

Il y a trois zones dans le graphisme de l’écriture : la hampe (partie supérieure de l'interligne) ; la zone médiane (la partie centrale) ; le jambage (la partie inférieure). La hampe et le jambage représentent la motivation qu’on va chercher en dehors de soi, le fait de sortir de sa zone de confort. Si la hampe est prononcée, cela veut dire que vous idéaliste, avec une grande ambition. Pour le jambage, cela signifie un besoin de se ressourcer. Quant à la zone médiane, ça correspond à l’estime de soi.

La pression

Elle met en avant l’intensité des instincts et leur constance. Si la pression est forte, cela marque une forte personnalité et une résistance aux difficultés.

Le trait

S’il est épais, ça reflète de la sensualité, de l’instinct. S’il est fin, cela montre que vous maîtrisez plus vos émotions.

L’inclinaison

Si votre écriture penche vers la gauche, ça prouve que vous tendez vers le passé, que vous vous basez sur votre vécu et que vous avez peut-être du mal à vous projeter vers l’avenir. Si elle penche vers la droite, c’est que vous êtes tournés vers l’avenir ou que vous êtes dans l’instant présent, mais aussi que vous êtes ouverts aux autres et que vous avez besoin d’aller de l’avant. Si vous alternez entre les deux, c’est que vous avez du mal à vous décider, que vous préférez les compromis aux décisions franches.

Alors, vous avez appris des choses sur votre personnalité ?