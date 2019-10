Produits alimentaires : même après la date c'est encore bon.

Un projet pilote sera lancé par l’enseigne de magasins Carrefour pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, les initiatives se multiplient dans la grande distribution. 

La chaîne de magasins Carrefour va vendre des produits dont la date de péremption est dépassée. Les grandes enseignes se mobilisent depuis plusieurs années via la redistribution de leurs invendus le plus souvent pour des associations mais aussi par la vente à prix réduits de produits qui approchent de leur date limite. Carrefour décide d’aller plus loin en mettant en vente des produits périmés

L’enseigne va donc pour cela lancer un projet pilote dans le but de diminuer le volume du gaspillage alimentaire qui selon le dernier rapport du GIEC est de 1,3 milliard de tonnes par an.

Même après la date, c’est encore bon ! Voici les précisions de Robert Remy consultant alimentaire :

À consommer jusqu’au… ", " À consommer de préférence avant le… " : autant d’informations que le consommateur recherche très souvent en premier lieu sur l’emballage d’une denrée alimentaire. Et pourtant, pas mal de confusions subsistent quand il s’agit d’interpréter ces dates de péremption. Une étude menée par Tetra Pak en 2016 auprès de 300 consommateurs est révélatrice à ce propos. Elle nous apprend que la moitié des consommateurs se débarrassent beaucoup trop vite d’aliments encore comestibles, que le quart met à la poubelle des produits laitiers comme les yaourts et que le tiers fait de même avec des jus de fruits le jour même de la date de péremption ou dans les deux jours qui suivent.

Comment la date de durabilité est-elle mentionnée ?

A consommer jusqu’au… Au-delà de la date limite, le produit ne peut plus être consommé car il pourrait provoquer une intoxication alimentaire.

A consommer de préférence avant le… Au-delà de la date limite, le produit ne présente a priori pas de danger pour la santé. Il est encore consommable mais certaines qualités (saveur, odeur…) peuvent être altérées.