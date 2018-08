Prenez votre pied avec ce championnat mondial particulier !

Christian Eudes, directeur du village vacances Les Brigantines à Hourtin et champion du monde de lancer de tongs : C'est un championnat qui a lieu tous les ans, durant le premier dimanche du mois d'août, depuis 16 ans. Ça regroupe une cinquantaine de participants dans la convivialité et le partage et c'est un moment très sympa! Cette année, j'ai réussi à l'envoyer à plus de 36 mètres au loin...

Le 16ème championnat du monde de lancer de tongs a eu lieu dimanche à Hourtin dans le Médoc (département de la Gironde). Ce lancer se fait via des équipes de deux : un lanceur et un receveur. Cette année, c'est une équipe locale composée du directeur du village vacances Les Brigantines à Hourtin, Christian Eudes et son partenaire Manu Dastorg qui ont remportés ce mondial ; ils ont réussi à lancer leur tong à une distance de 36,23 mètres! Un dimanche insolite où des Français, des Belges ou encore des Anglais étaient présents pour une journée passée dans la joie et la bonne humeur.

Tout est dans la technique...

Le record de cette année, qui est assez incroyable, nécessite une certaine habilité : "La technique est assez simple : il faut enfiler la tong mais laisser quand même une place pour que le pied sorte rapidement et avec un petit mouvement de rotation du pied, faire en sorte que la tong parte sur la tranche pour que ça parte le plus loin possible et non pas à plat pour que ça revienne parfois en arrière."

Un championnat cocasse mais qui se veut tout de même sérieux et qui impose certaines règles : "Le poids a son importance. Il y a d'ailleurs des vérifications techniques comme la pesée de la tong, qui doit faire un poids maximum de 225 grammes! Si c'était plus lourd, ce serait trop facile de la lancer plus loin... Et la particularité des tongs qu'on utilise est qu'on doit pouvoir passer le gros orteil donc il s'agit de la vraie tong et pas d'une simple claquette. Enfin, pour que le lancer soit validé, il faut que votre duo réceptionne cette tong donc il faut pouvoir appréhender la distance et pouvoir se placer correctement pour bien la réceptionner."

Si vous aussi, vous voulez prendre votre pied, rendez-vous l'année prochaine !