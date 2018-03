Pourquoi une journée mondiale de l'eau?

Plus de 80.000 élèves issus de 330 écoles partout en Belgique ont participé aujourd'hui à la Journée mondiale de l'Eau. Plusieurs challenges ont été relévés, le but, attirer l'attention sur l'accès à l'eau potable.

Les Nations unies ont décrété le 22 mars Journée mondiale de l'Eau. Depuis 1993, les pays membres organisent des actions de sensibilisation à la problématique de l'eau. Car oui, l'eau potable est toujours plus rare, car de plus en plus polluée ou "simplement" gaspillée, et cela, en fonction des régions.

Même si l'accès à l'eau semble moins compliqué aujourd'hui grâce aux nombreuses associations et aux projets mis en place, le combat est toujours très actuel. Car malgré tous ces efforts, il y a encore beaucoup trop de monde qui n'a pas accès à l'eau potable.

Une célébration internationale

Le but de l'initiative est de "célébrer notre accès à l'eau potable mais aussi de témoigner de notre solidarité à l'égard des personnes qui n'ont pas accès l'eau courante ailleurs sur la planète", explique l'association GoodPlanet à Belga. Un Belge consomme en moyenne chaque jour 94 litres d'eau alors que 2,1 milliards d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable.

"Des millions de personnes doivent parcourir chaque jour 6 kilomètres en moyenne pour aller chercher de l'eau afin de satisfaire leurs besoins élémentaires. Il s'agit bien souvent d'enfants, de filles surtout, qui ne peuvent de ce fait pas aller à l'école. En participant à la 'Walk for Water', nous faisons non seulement entendre notre voix et nous manifestons notre solidarité avec les gens du sud, mais nous appelons aussi les hommes politiques à prendre leurs responsabilités."

Que faire?

L'association GoodPlanet est à l'origine de différents challenges. Aujourd'hui, c'est l'occasion de marquer le coup, mais il ne faut pas oublier de faire attention à cet or bleu tous les jours de l'année. Voici quelques petits rappels pour diminuer votre consommation d'eau :

Bien fermer le robinet quand on se lave les mains, mais aussi les dents,

Ne pas jeter la fin d'un verre d'eau dans le robinet,

Prendre une douche plutôt qu'un bain,

Utiliser la petite chasse d'eau, plutôt que la grande quand on va aux toilettes,

Mettre en place un système pour réduire le débit de l'eau,

Utiliser l'eau de pluie, pour la voiture, les plantes, la chasse des toilettes,... avec un système de collecte d'eau de pluie

...

Cette journée est aussi l'occasion de parler de l'eau virtuelle, c'est-à-dire l'eau qui est nécessaire pour fabriquer un bien, que ce soit du café ou de la viande.

Article original disponible ici.

Charlotte Billard est collaboratrice éducative chez GoodPlanet, (ré)écoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous.