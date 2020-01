Devant le succès des séries dont tout le monde parle en ce moment, on peut se poser la question de savoir pourquoi sommes-nous accros aux séries ?

L’offre culturelle est tellement importante aujourd’hui qu’il semblerait que les séries soient les seules à pouvoir rassembler des publics très différents et à pouvoir fédérer nos centres d’intérêt. En famille ou entre amis, il est plus facile de parler de la dernière saison de La casa de papel ou de la rediffusion des épisodes de Friends pour avoir une discussion en commun.

Comment ces séries arrivent-elles à nous tenir en haleine pendant des dizaines d’heures, nous qui ne trouvons jamais assez de temps pour finir un livre ou appeler notre maman ? On pourrait commencer par dire que les séries en disent long sur notre temps, plus long que n’importe quel autre moyen d’expression culturel. Les séries ont su s’adapter au fil des années et ont réussi à capturer les enjeux de notre quotidien, à s’inscrire dans l’actualité et l’ordinaire de nos vies.

En fait, les grandes séries, ce sont l’exact contraire des fakes news : tout y est inventé, mais c’est pour mieux dire la vérité.

Si les séries nous plaisent autant c’est aussi parce qu’elles nous montrent la vie comme un miroir, celui d’un monde dont on veut tout connaître, mais dont on ne comprend plus grand-chose. Un monde ou seule la fiction nous permet d’appréhender notre quotidien.