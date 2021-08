Pourquoi rester chez soi pour les vacances ?

Certains ont plus de chance que d’autres et ont pu se pavaner sur différentes magnifiques plages du monde durant tout l’été. Mais pour l’équipe de Quoi de Neuf sous le Soleil, ce n’est malheureusement pas le cas… On a donc prévu toutes une série d’éléments pour nous réconforter et ne pas sombrer dans la tristesse… Eh oui, on fait comme on peut !

Apprécier ce qui nous entoure

On l’entend souvent, il faut profiter de ce qu’on a, et c’est vrai ! C’est pareil pour tout le monde, on a tendance à délaisser les activités près de chez soi. Il faut se poser une seule question : quand des touristes viennent dans ma région, que font-ils ? Où puis-je me renseigner pour faire des choses que je ne connais pas encore ? Discutez-en avec les voisins, le facteur ou même au supermarché, c’est la meilleure façon de découvrir des activités dans votre région.

Rester chez soi, ça coûte moins cher

Quand on n’a pas forcément les moyens de partir au soleil, rester chez soi pour les vacances semble être le bon compromis. Pas de dépense au niveau hébergement et transport, ça permet de mettre un peu plus d’argent dans les activités. Somme qu’on ne pourrait pas donner dans d’autre temps. N’hésitez pas non plus à vous faire plaisir en demandant une femme de ménage ou en allant manger à l’extérieur. Si vous n’êtes pas trop restaurant, pourquoi pas cuisiner des plats insolites, en bref, les vacances à la maison c’est aussi sortir de sa routine.

Pas de stress

On sait que pour beaucoup, le départ en vacances est une grande aventure et fait beaucoup de stressés… La solution : rester à la maison. On évite tout le côté logistique des papiers, des transports et des réservations et ça, c’est cool. De plus, on bannit le stress de la barrière linguistique et des différentes règles du pays qu’on visite. Être près de chez soi, ça permet aussi d’être plus serein au cas où on a oublié quelque chose.

Pas besoin de faire garder son bébé ou son animal de compagnie

Pas toujours évident de faire des activités ou partir en vacances avec un enfant ou avec un animal. On ne les compare pas, mais ils doivent tous les deux être surveillés et choyés… Evidemment, il y a toujours moyen de faire des voyages avec des enfants ou des animaux mais c’est une autre organisation. Avec votre bébé, vous allez pouvoir lui faire découvrir son propre environnement, son pays et ça, c’est super. Et si votre "bébé" est un chat, un chien ou pourquoi pas un cochon, vous pourrez aussi le prendre avec…