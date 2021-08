Pourquoi mettre vos enfants en vacances chez papy et mamy ?

Si tu as encore la chance d’avoir tes parents, tes enfants ont donc la chance d’avoir encore leurs grands-parents, et ça, c’est magnifique. Du coup, profitons de leur présence… Vous avez honte de vous parce que vous partez en vacances sans vos enfants ? Eh bien ne paniquez pas car les vacances chez les grands-parents sont de loin les meilleures ! Voici quelques raisons de ne pas culpabiliser.

Ils sont pros en baby-sitting

Doubles avantages : ils sont gratuits et les grands-parents râlent rarement quand on leur demande de garder leurs petits enfants, ils sont même contents de le faire. De plus, ça va leur permettre de rester jeunes et se redécouvrir une pêche d’enfer.

Vos enfants vont s’éclater

Les grands-parents, on le sait, veulent toujours faire plaisir à leurs petits-enfants. C’est d’autant plus vrai car ils sont ravis de les recevoir, leur organiser des activités, les emmener à la plage ou dans des parcs d’attractions. Beaucoup de choses que les parents ne prennent pas le temps de faire…

2 images Rien de mieux que le sourire d’un enfant. © Getty Images

Vous allez pouvoir voyager léger

Imaginez une voiture non remplie pour partir en vacances où il ne faut pas jouer à Tetris pour faire entrer toutes les affaires de la famille, quel bonheur ! Pas d’objets qui couinent, pas de piano qui n’arrête pas de se mettre en route à chaque tournant, en bref un trajet calme et non surchargé…

Tu vas pouvoir faire des fêtes comme avant

Tu te souviens ? La soirée après laquelle tu n’as plus de souvenir des choses gênantes que tu as fait… Pas besoin de réfléchir au lendemain, tu pourras donc boire des coups sans compter et rentrer à des heures pas possible ! Elle n’est pas belle la vie en vacances ?

Mais surtout… tu pourras faire ta grasse matinée

Tout le monde est en vacances, mamy et papy ont l’habitude de se lever tôt donc si tes enfants n’arrivent pas à dormir tard, pas de soucis ! Par contre toi, tu vas bien profiter des heures supplémentaires de sommeil que tu peux avoir.