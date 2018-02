Pourquoi les maths sont-elles la bête noire des étudiants ?

Des lacunes en mathématique sont à déplorer dans nos écoles. Mais d'où vient cette hantise des chiffres?

Vous souvenez-vous des propos de Luc Ferry, l’ancien ministre français de l’Education nationale sur le plateau de la Matinale (LCI) ? Il disait : " Dans la vie quotidienne, les maths ne servent strictement à rien() Je n’ai jamais utilisé, même pas 30 secondes , ce que j’ai appris en maths tout au long de ma scolarité "

Des propos qui nous poussent à nous détourner des maths

Certains constats nous forcent à nous demander si les systèmes d’apprentissage sont bien faits. En octobre dernier, des élèves de troisième et cinquième primaire du secondaire de transition ont participé à une évaluation externe non certificative. Résultats, pas fameux…

Les lacunes ont de quoi inquiété, même si l’enseignement relativisent sous prétexte que les tests ont été réalisé en début d’année…

Ne faudrait-il pas tout simplement revoir notre façon d’appréhender les maths ?

C’est l’avis d’Emmanuel Houdart, professeur de mathématique. Il tente de nous éclairer sur cette question : "Pourquoi les maths sont-elles devenues la bête noire des étudiants ?"

Selon lui, la méthode n’est plus adaptée : "On a réussi à vider les cours de math de la substance mathématique, le processus n’est plus créatif et n’intéresse plus grand monde."

Cette matière a-t-elle vraiment un intérêt dans notre quotidien ?

Le professeur Houdart en est persuadé : "Il faut pouvoir apprivoiser les nombres ". Il ajoute que les étudiants sont désarçonnés car on ne le leurs apprend plus à réfléchir."

Selon lui, la solution c’est de revoir le programme en profondeur : "En ce moment, c’est un peu comme si vous appreniez de la peinture avec des chiffres."