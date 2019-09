Pourquoi les animaux n'auraient-ils pas le droit à de vrais repas comme les humains ?

Nourrir son animal de la façon la plus naturelle possible est une mode récente qui ne cesse de se populariser. Plus connu sous l’acronyme BARF (Biologically Appropriate Raw Food), ce régime alimentaire désigne une "nourriture crue biologiquement appropriée"

Pour des raisons pratiques, la plupart des propriétaires nourrissent leur animal avec des produits alimentaires industriels que l’on trouve facilement dans le commerce ou sur Internet, et qui contiennent les justes proportions de ce dont l’animal a besoin. Ces croquettes ou pâtées sont simples d’utilisation, sans préparation, équilibrées.

L’évolution de l’offre est telle que l’on trouve même maintenant des aliments conçus en fonction de l’âge, de la race, des problèmes de santé…

Pourtant, certains propriétaires sont aujourd’hui attirés par des formes alternatives d’alimentation, partant du principe que leur animal devrait être alimenté de la même façon que s’il était encore à l’état sauvage, c’est-à-dire comme un carnivore.

Ses dernières années, beaucoup d’études prouvent que nourrir son animal aux croquettes est mauvais pour sa santé. En effet, beaucoup de troubles alimentaires ou de maladies sont liés à cette alimentation sèche, car elle contient beaucoup d’ingrédients non ou mal digérés (les céréales par exemple). Nourrir son animla sans croquettes est facile, si on a du temps à lui consacrer et que l’on se renseigne assez pour ne pas créer de déséquilibre alimentaire.