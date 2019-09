Pourquoi il faut impérativement chanter avec vos collègues?

Vous avez l'occasion de chanter au son de votre musique préférée ? Vous avez de la chance, car d'après une enquête, chanter au travail ne comporte que des effets positifs

Pour tous ceux qui ont soigneusement composé une “playlist douche” pour se la donner dans la salle de bain ou qui fréquentent assidument les bar karaoké du coin, le fait de chanter revient à s’autoproclamer “la nouvelle star de sa génération” alors que la réalité, c'est qu’on ne passerait même pas les auditions à l’aveugle de The Voice.

Pourtant, la pratique d’instruments de musique au travail et le chant dans des chorales de bureau est devenu si populaire qu’elle a suscité des séries télévisées, des compétitions nationales et même des ligues locales de chorales.

Alors que les lieux de travail semblent de plus en plus tournés vers le “bien-être”, de nombreuses sociétés cherchent à financer des leçons de musique et des chorales. Le but est plutôt standard : l’entreprise espère que la musique sur le lieu de travail va générer une plus grande loyauté des équipes, du bonheur et de la productivité.

5 bonnes rasions de chanter au travail:

1. Cela crée une relation positive entre collègues

Vous ne dites que " bonjour " ou " bonsoir " à vos collègues ? Dans ce cas, chanter tous ensemble sera incontestablement une bonne idée. Il s'agit en effet d'une manière simple de nouer des contacts avec ses collègues. L'ambiance au travail n'en sera que plus conviviale et chacun se sentira plus rapidement à l'aise. Vous pouvez par exemple organiser une soirée karaoké sympa pour toute l'équipe.

2. Cela fait de vous un bon leader

Il faut parfois de l'audace pour chanter à haute voix avec tous ses collègues autour de soi. C'est pour cette raison que chanter au travail est bénéfique pour la confiance en soi : la qualité idéale du véritable leader. De plus, vous pouvez lancer une nouvelle tendance en chantant régulièrement une chouette chanson au travail. Les autres vous verront alors comme une personne créative aux idées innovantes. Chanter au travail peut également vous aider à faire carrière et à obtenir une promotion.

3. C'est bon pour l'humeur

Vous remarquez que vous êtes parfois grincheux, fatigué ou que votre travail vous ennuie ? Dans ce cas, mettez de la musique et chantez à pleins poumons. Une enquête révèle en effet que c'est une manière efficace d'améliorer son humeur. Vous ne devez pas vous contenter d'écouter une musique gaie. Vous ne vous sentirez mieux que si vous chantez. Cela génère en effet la production d'endorphine, une substance naturelle qui génère la sensation de plaisir.

4. Cela augmente votre créativité

Une qualité essentielle de la musique est qu'elle aide à se détendre. Une information à retenir, car des personnes détendues trouveront plus facilement de nouvelles idées. Les gens seront également plus ouverts à l'innovation dans les bureaux où l'on peut chanter ouvertement. Aucune idée n'est trop folle ; chacun doit pouvoir oser apporter quelque chose de neuf. Il s'agit donc d'une bonne méthode pour augmenter sa créativité.

5. Cela diminue le stress

Le stress est en principe une accumulation de frustrations, de fatigue et de défis personnels. Il est donc important que vous puissiez vous laisser aller de temps en temps afin d'évacuer la pression accumulée. Chanter vous y aidera sans aucun doute. Une enquête révèle en effet que chanter est une manière efficace de chasser la nervosité. Vous donnez pour ainsi dire une soupape de sécurité à votre corps. Vous traversez une période de stress au travail ? Mettez alors une bonne musique entraînante.