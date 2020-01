Pourquoi est-on vite énervé en voiture ?

S’il vous arrive souvent de vous énerver en voiture, sachez que ce comportement s’explique de plusieurs manières. Pourquoi nous arrive-t-il de nous emporter au volant ?

Selon la psychologue Camille Rochet, les comportements agressifs en voiture résulteraient d’un manque de maîtrise de l’autre, l’autre est imprévisible et donc générateur de stress. Lorsqu’un automobiliste s’énerve c’est qu’il tente de rependre le contrôle sur une situation qui lui échappe. La route est un peu à l’image d’une jungle urbaine avec ses embûches et ses frustrations. Priorités, embouteillages, circulation, bruits, sont causes d’angoisses. L’idée de pouvoir commettre une faute ou un accident grave s’ajoute à la gestion de toutes ces émotions qui s’accumulent et se transforment le plus souvent en colère.

Selon Camille Rochet, le problème majeur qui explique l’état d’énervement chez le conducteur est qu’il se considère comme le roi de la route :

En voiture, on est tellement dans notre monde qu’on a l’impression que tout le monde devrait comprendre que nous avons une réunion et que nous devons être à l’heure. Nous ne sommes pas confrontés à l’humain, mais à d’autres conducteurs sans aucun affect. Et si nous descendons pour discuter (ou se disputer) avec un autre usager de la route, nous ne le considérerons toujours pas comme un autre être humain puisque nous ne le connaissons pas.

Un mécanisme qui s’applique aussi pour les autres moyens de transport comme la trottinette, le vélo...