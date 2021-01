Pourquoi deux parties du visage continuent de grandir toute la vie

Une étude britannique très sérieuse, publiée dans le British Medical Journal affirme que si nous vieillissons et nous ridons, nos oreilles et notre nez continuent de grandir. La faute à l’élasticité de la peau et à la gravité terrestre.

La taille de l’homme ne cesse de croître.

Wikipédia nous apprend, que depuis l’homo habilis, la taille augmente, notamment en fonction des conditions climatiques et la qualité des apports alimentaires. L’homo sapiens avait une taille moyenne d’1m65. Au Moyen Âge, un homme adulte de 20 ans, en Europe, mesurait en moyenne 1,64 m, mais on a trouvé des squelettes d’hommes vivant à la même époque qui mesuraient 1,72 m, au centre et au nord de l’Europe. Au 21ème S, cette taille moyenne est de 1,76 m, mais il n’est plus rare de rencontrer des hommes de plus de 1,90 m. De nos jours, à partir de l’âge de 4 ans, environ, les filles grandissent plus vite que les garçons, et ce jusqu’à la puberté ; vers 18 ans, elles arrêtent de grandir alors que les garçons peuvent continuer leur croissance jusqu’à l’âge de 25 ans.