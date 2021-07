Pour votre santé : choisissez le vélo électrique !

Une étude menée par le constructeur Juiced Bikes permet de se rendre compte des bienfaits du vélo electrique. Plus que de permettre de rouler plus vite et plus confortablement, ils seraient également … meilleur pour la santé et la forme physique ! Sur un trajet de 45 minutes et avec une assistance électrique de niveau 2, l’étude montre que 498 calories ont été brûlées. Cela représente alors 664 calories par heure ! Soit peu ou prou le même nombre que pour un vélo classique.

La vrai force de ce vélo sur batterie est son effet sur le long terme ! Evidemment, il est toujours plus facile d'enfourcher son vélo électrique pour aller faire des courses que son vieux vélo oublié dans le garage.