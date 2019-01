Pour être plus productif, travaillez 4 heures par jour!

Les longues journées de 8 heures assis devant votre bureau, c'est fini! Enfin, c'est en tout cas ce que tend à prouver une étude publiée récemment par un chercheur américain.

D'après Alex Soojung Kim Pang, chercheur américain, plus la journée de travail est longue, plus la productivité chez les employés ou étudiants décroit. Ce dernier, au travers d'exemples comme Darwin ou Charles Dickens, souligne l'importance du travail efficace sur de courtes durées et l'inefficacité de l'esprit humain sur des longues heures de travail. Son étude met d'ailleurs ne met que très peu en évidence la relation entre le temps passé au travail et les résultats obtenus. La durée idéale de travail par jour serait, dès lors, de 4 heures et la semaine de 20 heures.

L'une des probables explications de Johan Parisse,président de l’association pour la psychologie du travail et des organisations, serait qu'en "travaillant intensément consécutivement pendant plusieurs heures, vous éprouvez votre cerveau et il a par conséquent du mal à suivre la cadence". D'après lui, chaque journée de travail devrait être adaptée selon chacun car chaque individu a son propre rythme de travail et récupération.

Il ne reste plus qu'à glisser discrètement cette étude sous le bureau de votre supérieur...