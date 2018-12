Polly, la nouvelle application pour trouver une place de parking!

L'objectif de l'application : vous garantir la meilleure place de parking, que ce soit dans la rue ou dans les garages souterrains.

Polly permettrait de réduire de moitié le temps de recherche d'une place de parking. En effet, basée sur des statistiques, cette application calcule un trajet optimalisé pour garantir à ses utilisateurs une plus grande chance de trouver une place.

"Avec Polly, vous connaissez avant le départ votre probabilité de trouver une place", explique Ken Demol, responsable communication pour le lancement de Polly à Bruxelles.

L'application existe déjà dans 65 villes, principalement en France et en Israël, notamment à Paris, Metz et Tel Aviv. Aujourd'hui elle débarque à Bruxelles, et projette de se développer à Anvers, Malines et Gand. L'objectif est que d’ici 2021, l'application soit présente dans 100 villes et compte 8,2 millions d’utilisateurs.