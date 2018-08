Planquez vos chats ! Alf pourrait revenir...

Une mode importante aujourd'hui

S'il est question d'Alf aujourd'hui, il a été question des séries Magnum, Charmed ou encore Gilmore Girl, et il sera question de Friends, et bien d'autres, dans le futur, pourquoi? Parce que les reboots, c'est tendance!

Selon Sarah Sepulchre, professeure à l’école de communication de l’UCL et spécialiste des séries, cette mode est d'ailleurs très contradictoire : " C'est très paradoxale, car on n'a jamais eu autant de nouvelles séries et, je pense, qu'on a probablement jamais eu autant de "reboots". Il y a plusieurs explications, [...] il y a une question de temps d’antenne, on a de plus en plus de chaines, de plus en plus d'heures de diffusion, et donc, il faut de plus en plus de séries pour remplir ce temps d'antenne. Et puis, on voit aussi régulièrement des "reboots", comme avec une nouvelle version de "Fame", ou de la série "La Croisière s'amuse, la nouvelle vague". Ça ne date pas d'aujourd'hui [...]. Et ça ne fonctionne pas souvent..."