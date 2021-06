Phenix, la nouvelle appli anti-gaspi à Bruxelles

Comment lutter contre le gaspillage tout en faisant des économies ? Il suffit de mettre en contact les commerçants et les consommateurs, via une application.

Il y a déjà " Too good to go " qui dit avoir sauvé 23 millions de repas depuis son lancement en 2016.

Puis aujourd’hui, il y a Phenix, qui fonctionne déjà bien chez nos voisins et qui démarre à Bruxelles.

Le principe ? Il est simple, et voici ce que l’on peut lire sur leur site

" Nous imaginons des solutions pour que les invendus ne deviennent jamais des déchets : don aux associations, revente aux particuliers avec notre application mobile, réemploi, alimentation animale, upcycling… "

Il suffit d’acheter à prix réduit, les invendus des commerçants. En bref, c’est une mise à disposition de paniers avec des produits qui ne seront plus vendables le lendemain, donc des produits qui approchent de la date limite de consommation.