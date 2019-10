Pets Tunes, une playlist antistress pour chiens et chats

IKEA lance Pets Tunes, une plateforme de musiques gratuites qui aident à apaiser nos chiens et nos chats lorsqu’ils sont seuls à la maison.

Dès que vous quittez votre maison, votre animal de compagnie peut rapidement stresser et développer une forme d’anxiété. Alors, il passe le temps en aboyant, pleurant, et, même en s’acharnant sur vos coussins, vos tapis et votre sofa… il a une soudaine envie de refaire la décoration.

Pour aider votre boule de poile à rester zen, Pets Tunes propose 200 musiques spécifiquement composées par des ingénieurs du son en suivant les conseils de comportementalistes animaliers et de musicologues.

Chaque morceau est adapté à l’ouïe spécifique des chiens et des chats. Chaque musique diffusé peut aider à calmer et occuper votre animal lorsque vous êtes loin de lui. Vos animaux de compagnie, vos meubles et votre décoration intérieure pourront enfin peut-être se réconcilier.