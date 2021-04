Personnalisez vos sneakers Adidas avec des briques Lego

Adidas et le groupe Lego fusionnent leurs créations et sortent des sneakers que vous pouvez customiser pour le fun.

The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included. #adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n

Un modèle à base de déchets recyclés.

Adidas participe au projet Parley for the Oceans, qui vise à combattre la pollution des océans par le plastique. La tige des baskets a été réalisée en fils et filaments collectés et recyclés à partir de déchets plastiques marins et de filets issus de la pêche illégale en haute mer.