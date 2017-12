Passer Nouvel An sans vos enfants? C'est ce que propose Youplaboum...

Envie de passer le réveillon de Nouvel An sans vos enfants, sans toutefois les priver de festivités ? Youplaboum est peut-être la solution. Cette maison d’enfants située à Uccle vous propose de garder vos enfants en leur concoctant une soirée de réveillon digne de ce nom. Au programme : soirée festive, petit repas en conséquence, jeux et activités…

Une boum pour enfants oui, mais pour qui ?

Les enfants de 18 mois à 12 ans sont les bienvenus à la garderie quelle que soit la commune dans laquelle ils habitent. Ils seront accueillis à partir de 18h le 31 décembre et ce jusqu’au 1er janvier à 11h… De quoi laisser aux parents l’occasion de fêter leurs réveillons de la Saint Sylvestre, en profitant même d’une petite grasse matinée.

Déroulement de la soirée…

Les enfants et leurs parents sont conviés entre 18h et 19h … Les parents pourront profiter d’un petit apéro commun et préparer le lit de leurs petites têtes blondes.

Ensuite, dès 19h, départ des parents et place au repas de fête !

Dès 20h, la garderie proposera différentes activités avec des ateliers d’arts plastiques, des chants et même une petit boum durant laquelle les enfants pourront se déhancher !

Et pour clôturer le tout à 22 .30, ils profiteront d’un mini feu d’artifice !

Les plus petits iront se coucher pendant que les plus grands passeront une fin de soirée " dessins animés ".

Le lendemain ?

Les parents seront invités à récupérer leurs petits bouts avant 11h, l’estomac bien remplis, puisque la garderie organisera même un petit déjeuner !

Les réservations sont possible jusqu’au 30 décembre par mail à communication@youpplaboum.be ou par téléphone au 02/375.42.22 ainsi qu’au 04.76/33.49.62

Côté prix, comptez une centaine d’euros par enfant…