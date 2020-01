Passé 60 ans, on ne regrette pas nos tatouages

Marquer sa peau à l’encre noire n’est pas un geste anodin. La plupart des personnes qui décident de se faire tatouer ne le font pas sur un coup de tête. Le tatouage est bien souvent une trace de notre vécu lié à un souvenir indélébile. Se faire tatouer est une chose, se taper les remarques des "anti tatous" en est une autre. On a tous déjà entendu la remarque suivante : " quand tu seras plus vieux, tu crois que tu l’aimeras encore ?"

La réponse est un grand OUI et c’est la science qui le dit !

Une étude réalisée par l’aile américaine de l’Institut Ipsos nous confirme que passé 60 ans on n’aura pas de regrets. Pour réaliser ce sondage, 1000 Américains ont été questionnés sur leurs tatouages afin de savoir s’ils en étaient contents. Les résultats sont plutôt rassurants, seulement 8% des sondés affirment regretter leurs tatouages. Le reste des résultats nous indique que plus l’âge est grand moins on a de regret. Passé 65 ans, plus personnes ne regrettent d’être passé sous l’aiguille.

En effet, à cet âge-là, il semblerait que la fameuse pensée YOLO prenne le dessus sur le reste "you only live once.