Participez à un défi utile : Le rivercleanupchallenge

Chaque année, 8 milliards de kilos de déchets sont déversés dans les océans, et 80% d’entre eux proviennent des rivières. Comment tenter d’empêcher cela ? L’association Rivercleanup, active dans le monde, propose, en Belgique, de participer à la récolte des déchets durant 10 minutes.

C’est un défi que Thomas de Groote, le fondateur de l’Association, s’est lancé en 2017 : ramasser des déchets durant dix minutes. En 2018, plus de 10.000 personnes pont nettoyé le Rhin de sa source à son estuaire, dans 5 pays. En 2019, 40.000 personnes se sont mobilisées pour nettoyer 10 rivières d’Europe. Aujourd’hui 100.000 personnes sont actives dans cette opération. Avec la crise du coronavirus, nous battons des records de pollution avec nos déchets : masques et gants jetables, bouteilles et emballages d’aliments abandonnés après les promenades continuent d’alimenter nos cours d’eau.

Un challenge sur les réseaux sociaux. Entre le 22 mars, journée mondiale de l’eau et le 22 avril, journée mondiale de la terre, l’Association belge propose de vous munir d’une paire de gants et d’un sac et d’aller ramasser les déchets lors d’une promenade, d’un jogging ou avec vos enfants, durant dix minutes. Vous partagez alors votre photo avec votre " butin " sur les réseaux sociaux en taguant trois amis en l’accompagnant du hashtag #rivercleanupchallenge

Une autre initiative intéressante. L’asbl " Aqua Terra ", active dans le domaine des sites pollués et des rivières, réalise de la sensibilisation et de l’information par des conférences et actions sur le terrain. Si vous souhaitez participer à leurs actions, durant le temps qu’il vous plaira, sachez qu’ils sont actifs dans les mois qui viennent, par exemple à Court Saint Etienne, Chastres, Wavre ou Hélécine. Ils fournissent les bottes de pêcheur et les gants pour passer un moment en toute convivialité, et en vous rendant utile.

