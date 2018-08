Parler comme CHAT... C'est maintenant d' Appli !

Le moment que tout le monde attend : l'appli utile du jour made in Tom.

Vous avez un chat ? Il fait le sourd quand vous l'appelez ? Alors, cette appli est faite pour vous.

Le Traducteur de langage chat...

Vous enregistrez votre message et hop ... l'appli traduit en langage chat. 25 chats ont été enregistrés - c'est une analyse sonore de la voix - il y a trois voix félines - 8 cris de chats et toutes les langues humaines sauf le swahili ! Et oui, c'est pour rigoler et c'est en ça que c'est utile non ?

Et l'inverse en appli pourquoi pas ? ... Genre on saurait ce que nous disent nos chats, l'appli traduirait en langage humain pour autant qu'on estime que nos félins communiquent.

Genre utile aussi...

Le weenect cats - un collier connecté pour localiser votre chat s'il disparaît. Fini les sorties avec les copains minou sans être localisé. C'est pas cool chat ! Ou moins glamour... on sait ou minou minou s'est fait écrasé.

Le Clever pet - c'est un boitier que vous mettez chez vous pour occuper votre chat durant votre absence - c'est un distributeur de croquettes - le chat appuie sur un bouton et la croquette arrive. Ca lui prend la journée pour un repas mais ça l'occupe bien comme chat.

Voilà côté appli utile... ou pas & subtilement griffée par Tom juste comme chat.