Où sont les belges à l'étranger ?

Les expatriés européens plébiscitent la Suisse et le Danemark Pour son rapport, le cabinet ECA International a pris en compte les conditions de vie d'expatriés européens dans 480 villes du monde en s'intéressant à différents facteurs dont le climat, la disponibilité des services médicaux, le logement et les infrastructures, l'isolement, l'accès aux infrastructures de loisirs et à des réseaux de personnes, la sécurité des personnes, les tensions politiques et la qualité de l'air. ECA est une entreprise spécialisée dans la mobilité internationale qui travaille pour les grandes multinationales. Le classement est globalement dominé par des villes d'Europe du nord et de Scandinavie, du fait notamment de la qualité de vie qu'elles offrent et de la générosité de leurs aides sociales. "Des villes de Scandinavie, de Suisse et des Pays-Bas offrent de bonnes conditions de vie à tous les niveaux depuis de nombreuses années, avec des facteurs comme d'excellentes infrastructures, des réseaux de transports fiables et des systèmes de santé de haut niveau. Tout contribue à leur excellent score", a noté l'analyste Neil Ashman, dans un communiqué.

Où sont les belges ? - © Tous droits réservés

Direction Toronto

La ville la plus attractive en dehors d'Europe est Toronto, suivie par Vancouver, Ottawa et Montréal. Il est intéressant de noter que les quatre villes canadiennes enregistrent des scores plus élevés que des villes plus proches pour les Européens, comme Belfast, Londres et Glasgow.



L'unique destination asiatique qui réussit à se classer dans les 100 premières places est Singapour, où tout le monde parle anglais et où la communauté d'expatriés est très importante.



"Les villes asiatiques ont tendance à ne pas être très prisées des expatriés européens du fait de différences significatives de climat et de langue", précise l'analyste.



Voici les 20 villes où il fait bon vivre pour les expatriés européens:



1. Copenhague, Danemark et Berne, Suisse

2. La Haye, Pays-Bas et Genève, Suisse

3. Stavanger, Norvège

4. Amsterdam, Eindhoven, Pays-Bas et Bâle, Suisse

5. Luxembourg, Luxembourg, Göteborg, Suède et Dublin, Irlande

6. Aarhus, Danemark et Rotterdam, Pays-Bas

7. Zurich, Suisse

8. Bonn et Munich, Allemagne

9. Vienne, Autriche et Hambourg, Allemagne

10. Stockholm, Suède et Édimbourg, Royaume-Uni