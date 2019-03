L'opération Arc-en-ciel a pour but de promouvoir l’aide à l’enfance en difficulté ! Elle sera partout en Fédération Wallonie-Bruxelles ces 16 et 17 mars.Sophie Vanderheyden nous parle de cette belle initiative ! Objectif de cette 65e édition : récolter 100 tonnes de vivres non périssables, grâce à la participation de milliers de bénévoles et la contribution généreuse des donateurs ! Ces vivres permettent à plus de 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de journées de vacances et de loisirs ! Cette année n’est pas des moindres puisqu’en 2019, l’asbl fête les 65 ans de l’Opération ! Et même après toutes ces années, la mission de l’Opération Arc-en-Ciel est toujours bien d’actualité. Elle reste un événement de grande ampleur mêlant réflexion citoyenne et participation active en faveur des enfants défavorisés, mobilisant des centaines de jeunes et d’adultes pour une cause qui leur est chère. Certains bénévoles fêtent d’ailleurs cette année leur 50e participation à la récolte ! Tous mettront leur énergie et leur temps au service des enfants afin de satisfaire les besoins des associations bénéficiaires.

Coralie Herry, responsable de l’Opération, explique que : " c’est en un week-end que près de 100 tonnes de vivres sont récoltées via le porte-à-porte ou les magasins par de nombreux groupes de jeunes et sont acheminées vers les centres de tri, empaquetées en colis variés puis redistribuées à plus de 200 associations en charge de l’enfance et de la jeunesse que soutient Arc-en-Ciel. "

Opération Arc-en-Ciel : 65 ans de solidarité et de loisirs ! - © Tous droits réservés Une belle et grande structure Ces nombreuses structures, regroupant plus de 15.000 enfants, ont des profils variés : Maisons d’Accueil et d’Hébergement, Maisons de Jeunes, Ecoles de devoirs. Ce qui les rassemble toutes, c’est leur action commune d’aide, de soutien et de suivi des enfants et jeunes en difficulté.

En leur proposant des vivres non périssables, Arc-en-Ciel donne à ces associations d’offrir plus de loisirs aux enfants dont elles s’occupent. Tout simplement en permettant une économie au niveau du budget nourriture, ces associations peuvent consacrer un budget plus important aux vacances des enfants et à leurs loisirs durant l’année. Car les loisirs et le jeu sont un droit et permettent à chaque enfant de grandir et de s’épanouir.

Rejoignez-nous ! Pour faire de cette 65e édition un succès, le rendez-vous est donc fixé le week-end des 16 et 17 mars pour la récolte de vivres non périssables… près de chez vous ! Préparez un paquet de biscuits, une boîte de poisson ou de légumes ou encore une boisson, et les 100 tonnes nécessaires seront vite atteintes ! Chaque petit geste compte ! Merci à tous !