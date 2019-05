Onzic, la start-up qui permet aux étudiants de réviser leurs cours en rap

Les futurs diplômés peuvent créer des playlists et écouter de la musique en boucle pour réviser. Comme chaque année, les étudiants connaissent une période intense : les révisions. C'est le moment où ces derniers doivent mémoriser le programme scolaire de l'année. L'unique solution qui s'offrait à eux était de lire et relire les mêmes lignes pour les mémoriser. En partant de ce constat, Onzic propose une alternative à ce mode de révision en associant la musique aux révisions. Le mode de révision classique n'est pas adapté à tout le monde. Ecouter des musiques est particulièrement adapté à leur mode de mémorisation. De plus, cette solution permet de joindre l'utile à l'agréable.

Onzic, la start-up qui permet aux terminales de réviser ses cours en rap - © Tous droits réservés

Onzic est une start-up créée en 2018 par Abou Touré et Dembo Dramé. Elle permet aux étudiants de réviser facilement et simplement le bac, en écoutant du rap. Eux-mêmes confrontés à la problématique des révisions durant leurs études, ils ont eu cette idée de mélanger leurs cours avec leur passion pour la musique, et de mettre leurs compétences en commun pour lancer Onzic. Abou est diplômé d'une école de commerce et opère en tant que CEO, développeur et lyriciste. Dembo a fait des études de droit et du rap et opère en tant que directeur artistique.