On vous a fait pleurer ? Vous pouvez désormais renvoyer vos larmes !

Un pistolet tire-larmes, c’est l’idée ingénieuse d’une artiste taïwanaise.

Ça vous est déjà arrivé d’être triste à cause de quelqu’un ? On vous a fait pleurer et vous voulez vous “venger”, gentiment bien sûr ?

C’est désormais possible grâce à cette invention très originale : un pistolet qui récolte vos larmes pour que vous puissiez ensuite les tirer sur la personne qui vous a fait pleurer.

L’idée a germé dans la tête d’une artiste taïwanaise, Yi-Fei Chen, étudiante à l’académie de design d’Eindhoven aux Pays-Bas, suite à un exposé raté.

Elle avait tout donné pour réussir son examen mais a échoué et a terminé en pleurs devant son professeur.

Comment ça fonctionne ?

Vous installez un petit récipient sous l’œil qui récupère vos larmes, le pistolet les transforme en glace avant de pouvoir tirer les petites boules de pleurs glacées sur la personne qui vous a attristé.

Vous aussi cet ustensile vous serait utile ?