On est tous né avec une mission bien précise

L'ikigaï c'est cette philosophie japonaise qui va vous aider à trouver la mission pour laquelle vous êtes né... Pardon? Une mission? Oui oui... On vous dit tout!

Cette philosophie est pratiquée dans les îles d'Okinawa au Japon. Et en quelques mots, l'ikigaï c'est une manière de vivre qui permettrait de trouver le métier qui vous correspond, qui vous permettrait d'être heureux dans votre travail et ainsi de bien vieillir, tout simplement.

Comment ça bien vieillir?

Christie Vanbremeersch est l'écrivaine du livre "Trouver son ikigaï", cette jeune femme a réussi à associer sa passion de l'écriture et son métier de formatrice. Dans ce dernier bouquin, l'auteure explique comment elle, mais aussi d'autres personnes, ont réussi à trouver la raison pour laquelle se lever le matin.

C'est en voyant sa grand-mère ayant quelques soucis de santé, mais aussi en la voyant de plus en plus seule qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas vieillir comme ça, et qu'elle mettrait toutes les chances de son côté pour bien vieillir...

Elle s'est renseignée un peu partout pour savoir où "l'on vivait le mieux et en bonne santé"... Elle découvre cette philosophie, l'ikigaï, pratiquée dans quelques îles du Japon et où il y a de nombreux centenaires.

Iki quoi?

L'ikigaï consiste donc à réfléchir à toutes ces petites choses que l'on aime, que l'on a besoin, ce que l'on peut faire pour gagner de l'argent et ce pourquoi on est doué. Ces quatre "thématiques" forment chacune un cercle, et l'endroit où elles se regroupent tous, et bien c'est votre ikigaï, votre "mission de vie"...

Bien plus qu'une philosophie, Christie Vanbremeersch nous explique comment elle a mis en pratique cette manière de vivre, ainsi que tous les conseils qu'elle a collecté, avant de les écrire sur papier et de les partager.

Christie Vanbremeersch était l'invité dans Quoi de neuf?. Pour écouter l'interview complète, c'est ici...