On connaît l'endroit de la lune de miel de Meghan et Harry

Si l’on parle encore du couple le plus glamour de la décennie c’est parce que l’on vient d’apprendre où se déroulera leur lune de miel. C'est l'image du jour de Guillaume ce mardi dans Quoi de neuf?.

Les bookmakers s’en donnaient à cœur joie, privilégiant pour la plupart l’Afrique étant donné qu’il s’agissait du premier voyage en amoureux des jeunes mariés.

Et non, Harry et Meghan en ont décidé autrement. Ils feront 6500 kilomètres pour se rendre dans une résidence de luxe au... Canada. Un pays que la jeune femme connaît bien.

Pour rappel, Meghan (anciennement Markle) est d’origine américaine. Mais elle a vécu durant sept ans au Canada pour le tournage de la série "Suits – Avocats sur mesure". C’était dans la mégapole du sud-est du pays, à Toronto qu’elle séjournait.

La destination qu'ils ont choisie pour leur lune de miel se trouve à plus de 3.500 kilomètres de là, à Alberta. C'est dans le parc national Jasper, un petit paradis dans les Montagnes rocheuses (classées au patrimoine mondial de l'UNESCO) que les jeunes mariés profiteront d'un chalet de plus de 550 mètres carrés.

Sous le nom de "Refuge Royal", la luxueuse cabane de six chambres a accueilli auparavant le roi George VI et la reine Elizabeth en 1939, ainsi que la reine Elizabeth II et le prince Philip beaucoup plus récemment, en 2005.

Pour le journal américain "Le New-York Post", un choix qui dénote avec l’image d’aventuriers que dégage le jeune couple… Selon le quotidien américain, c'est tout simplement "l'endroit le plus ennuyeux au monde".

Le journal souligne "le confort suprême qui est présent dans les moindres détails de l'endroit". "C'est une destination idéale pour recevoir la famille et les amis ou célébrer une occasion spéciale", nuance quand même le journal américain.

Dix jours après leur mariage en la chapelle St-George au château de Windsor, Meghan et Harry semblent avoir choisi leur destination. Mais la date de leur voyage de noces est, quant à elle, toujours inconnue...