On a trouvé comment arrêter la procrastination !

On vous a déjà reproché de toujours remettre au lendemain, de ne jamais faire les choses le jour même ? Ne vous inquiétez plus, la psychologue russe Bluma Zeigarnik a trouvé la solution à votre problème ! Elle a trouvé une méthode toute simple pour combattre cette envie de reporter à plus tard.

Bluma Zeigarnik découvre la solution alors qu'elle était assise dans un restaurant. Elle a remarqué que les serveurs se souvenaient uniquement des commandes en cours. Une fois les plats servis, la commande disparaissait de leur mémoire. Bluma Zeigarnik a donc mené une petite expérience pour confirmer son intuition.

Plusieurs personnes ont dû réaliser différentes tâches simples comme résoudre des casse-têtes ou enfiler des perles. Avant d'avoir terminé, elles ont dû tout arrêter. À la fin de l'expérience, Bluma Zeigarnik leur a demandé de lister les tâches dont ils se souvenaient. Résultats, on se souvient mieux des choses quand on n'a pas pu les mener à bien.

On en parle avec Pauline Chauvier, psychologue clinicienne et psychothérapeute systémique : " La procrastination peut être un trait de caractère. Il y a des personnes qui remettent les choses à plus tard de manière générale. Et puis, il y a des personnes qui, à un moment donné sont dans un état où ils vont avoir tendance à remettre une tâche bien précise à plus tard parce qu’ils ne sont pas bien à ce moment-là. "

Pauline Chauvier est un peu mitigée par rapport à l’efficacité de cette méthode : " Quand c’est un trait de caractère, l’effet Zeigarnik peut vraiment aider car ça permet de donner une motivation à achever une tâche. Par contre, si on est dans un mal-être parce qu’on ne pense pas pouvoir y arriver, cette méthode peut avoir un effet plutôt négatif. Ça peut provoquer, justement de l’anxiété de toujours garder cette tâche en tête. "

La procrastination peut apparaître quand il y a trop de tâches à réaliser. Dans ce cas-là, Pauline Chauvier conseille de mieux s’organiser, d’évaluer le temps à consacrer à chaque tâche et choisir ses priorités. Quand c’est un mal-être, il faut redonner le goût de faire les choses et travailler sur la confiance en soi.

Pauline Chauvier, psychologue clinicienne et psychothérapeute systémique était l'invitée de l'émission Quoi de neuf ?, écoutez l'intégralité de l’interview ci-dessous.